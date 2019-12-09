Долг Украины перед Россией по еврооблигациям достиг 4,5 млрд долларов

Москва, 9 декабря. Долг Украины перед Россией по евробондам с учетом начисленных процентов достиг 4,5 миллиарда долларов. Об этом заявили в пресс-службе Минфина РФ.

«Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти (The Law Debenture Trust Corporation plc, доверительный управляющий по евробондам. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении ведомства.

Россия купила еврооблигации у Украины на три миллиарда долларов за счет средств Фонда национального благосостояния в 2013 году. Погасить бумаги Киев должен был еще в конце 2015 года, однако новое украинское руководство отказалось возвращать долг.

Москва в 2016 году подала иск в Высокий суд Лондона. Украину обязали выплатить указанную сумму в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Киев обжаловал это решение.

В конце прошлого года страны подали апелляции в Верховный суд Великобритании. Слушания пройдут на этой неделе, с 9 по 12 декабря. Предполагается, что вердикт будет вынесен уже в следующем году. В случае победы Москва получит право на получение всей суммы долга и процентов. Данное решение в дальнейшем нельзя будет обжаловать.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин убежден, что судебные инстанции Великобритании встанут на сторону России в этом споре.

Ранее министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что экономика его страны потеряла из-за разногласий с Россией» от 50 до 150 миллиардов долларов. Сумму в 100 миллиардов долларов приводит, по его словам, аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд.