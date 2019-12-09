Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Умер бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер

215
0 Оставить комментарий

Умер бывший глава Федеральной резервной системы США Пол ВолкерНью-Йорк, 9 декабря. Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер скончался на 93-м году жизни в Нью-Йорке.

По данным газеты New York Times, Волкер скончался в своем доме, который расположен в нью-йоркском районе Манхэттен. По предварительным данным, причиной смерти Волкера послужили осложнения рака простаты.

Волкер возглавлял ФРС с 1979 по 1987 год. По мнению многих экспертов, предпринимаемые Волкером меры позволили сократить уровень инфляции, пик которой пришелся на март 1980 года и достигла 14,8%. Благодаря его действиям на посту главы ФРС к 1987 году уровень инфляции в США сократился до 3,66%.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров