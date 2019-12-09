Умер бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер

Нью-Йорк, 9 декабря. Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер скончался на 93-м году жизни в Нью-Йорке.

По данным газеты New York Times, Волкер скончался в своем доме, который расположен в нью-йоркском районе Манхэттен. По предварительным данным, причиной смерти Волкера послужили осложнения рака простаты.

Волкер возглавлял ФРС с 1979 по 1987 год. По мнению многих экспертов, предпринимаемые Волкером меры позволили сократить уровень инфляции, пик которой пришелся на март 1980 года и достигла 14,8%. Благодаря его действиям на посту главы ФРС к 1987 году уровень инфляции в США сократился до 3,66%.