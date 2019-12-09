Призыв бойкотировать Олимпиаду в Токио не является официальной позицией РФ, заявил Песков

Москва, 9 декабря. Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры в Токио в 2020 году является его личным мнением, а не официальной позицией России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это личное мнение», — отметил он, отвечая на вопрос, можно ли считать слова депутата официальной позицией государственных властей.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал бойкотировать летнюю Олимпиаду в Токио в будущем году, заявив, что России необходимо организовывать собственные спортивные первенства. По мнению политика, бойкот станет демонстрацией жесткой позиции России по отношению к принятым Всемирным антидопинговым агентством (WADA) решениям и, возможно, вызовет понимание со стороны организации.

9 декабря стало известно, что представители исполкома WADA поддержали решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Кроме того, WADA на четыре года отстранило РФ от участия в международных спортивных соревнованиях. Запрет распространяется на все международные состязания, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Позднее председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор сообщил, что решение исполкома организации может не вступить в силу до Олимпиады, которая пройдет в Японии в 2020 году. Если оно будет принято после Игр в Токио, то будет распространено на Игры в Париже 2024 года.