В Париже начались переговоры лидеров стран «нормандской четверки»

Париж, 9 декабря. Саммит «нормандской четверки» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины стартовал в Париже.

Перед началом саммита президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель. После этого в Елисейском дворце стартовал саммит «нормандской четверки», в котором также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе встречи лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят ситуацию в Донбассе. Кроме того, по итогам саммита может быть принят совместный документ, который будет направлен на реализацию Минских соглашений. После окончания саммита лидеры четырех стран проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

«Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры РФ, Германии, Франции и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В 2015 году главы государств «нормандской четверки» провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны в Донбассе.