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Песков рассказал о знакомстве Путина и Зеленского в Париже

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Песков рассказал о знакомстве Путина и Зеленского в Париже

Париж, 9 декабря. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время знакомства в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы России и Украины встретились в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже. До этого президенты общались друг с другом несколько раз по телефону.

«Они просто пожали руки. Встреча еще впереди», — прокомментировал знакомство Путина и Зеленского Песков в беседе с РИА Новости.

Как ранее сообщил офис главы украинского государства, встреча Зеленского и Путина планируется до общей пресс-конференции лидеров «нормандской четверки» по итогам переговоров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия).

Представитель Кремля, комментируя перенос встречи лидеров России и Украины, заявил, что это не ограничивает формат встречи Путина и Зеленского по времени.

Песков рассказал о знакомстве Путина и Зеленского в Париже

Напомним, в понедельник проходит саммит «нормандской четверки», на котором обсуждается урегулирование внутриукраинского кризиса.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота жители части Луганской и донецкой областей объявили о своей независимости и об учреждении ЛНР и ДНР, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

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Источник: РИА Новости
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