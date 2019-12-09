Помощь России в Пальмире запустила восстановление экономики Сирии, уверен эксперт

Москва, 9 декабря. Военная помощь России в восстановлении контроля Дамаска над Пальмирой стала серьезным шагом в деле обеспечения приемлемых условий жизни в Сирии, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

По его мнению, без приведения экономики Сирии в нормальный режим достижение стабильности в республике будет проблематичным. Именно поэтому противники САР обращают внимание на энергетические объекты государства, которые позволят привести сирийцев к нормальной жизни.

«Необходимость дополнительных поставок в Сирию от этого пока не прекратится, хотя бы потому, что даже в лучшие времена добыча газа не покрывала все внутренние потребности достаточно развитой сирийской экономики», — сказал эксперт в беседе с «Экономикой сегодня».

Балмасов отметил, что энергетика была лишь одним из направлений развития государства, но в лидерах были торговля и туризм. Он указал, что в Сирии есть перспективы получения более развитых нефтяных полей, поэтому помощь Москвы в восстановлении контроля над энергетическими объектами даст толчок в развитии экономики республики.

«Полноценное восстановление энергетической отрасли САР зависит от трех моментов – обеспечения добычи, логистики и перерабатывающих мощностей, и здесь сирийцам, наверняка, могут помочь российские нефтегазовые компании», — констатировал Балмасов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало масштабное расследование, состоящей из трех частей. Первая часть посвящена связям сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Выяснилось, что США активно контактируют с террористами. Американцы поставляют боевикам оружие и отправляют инструкторов в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ1.

Третья часть материала рассказывает о деятельности россиян в Сирии, в частности, о прибытии первой группы российских специалистов на сирийскую авиабазу «Хмеймим» в конце сентября 2015 года.

Подробнее читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.