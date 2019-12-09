Москва, 9 декабря. Сотрудничество армии Сирии с ВКС России привело к одной из ключевых побед, достигнутых в затяжной борьбе с терроризмом: в начале 2017 года Пальмиру окончательно освободили от боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ). Вклад РФ оценил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, победа сил России и Сирии в Пальмире стала значимой не только для местных жителей, но и для всего мирового сообщества. Освободить город — культурное достояние — от вооруженных боевиков было важной духовной задачей.

Литовкин отметил, что терроризм несет в мир бездуховность, уничтожает культуру и цивилизацию.

«Присутствие россиян в Сирии означало не только борьбу с террористами, но и борьбу за возрождение и сохранение нашей цивилизационной основы, нашей культуры и базовых ценностей», — цитирует эксперта Nation News.

Военный обозреватель обратил внимание на символизм, который содержится в победах РФ и Дамаска в Пальмире. Российская сторона дважды помогала Сирии освобождать город. В итоге местные жители получили возможность возродить нефтяной сектор и увеличить темпы восстановления инфраструктуры.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило третий материал из большой серии, посвященной вооруженному конфликту в Сирии. За время, проведенное в стране, журналисты ФАН пообщались со многими местными жителями. Они назвали Россию главной стороной конфликта, которая по-настоящему боролась с терроризмом.

Окончательное освобождение Пальмиры произошло в начале 2017 года. Город был для членов ИГ не только ключевым транспортным узлом, но и важнейшим источником незаконного заработка на нефти. Стремительный штурм российских и сирийских бойцов спас сохранившиеся в Пальмире памятники ЮНЕСКО, поскольку при отступлении боевики не успели разрушить все древние монументы. Россия затем продолжила оказывать помощь жителям города и окрестных населенных пунктов. Они благодарили русских за спасение от террористов.

В первом материале о Сирии ФАН представил доказательства связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского, с террористами ИГ.

Во второй части расследования ФАН раскрыл объемы помощи, оказываемой ИГ американской стороной. Выяснилось, что военные США принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.