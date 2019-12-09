Астролог предрек скорый развод Петросяна с молодой женой

Москва, 9 декабря. Брак известного российского комика Евгения Петросяна с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой продлится не долго и закончится разводом со скандалом. В этом уверен астролог Павсекакий Богданов.

По его словам, в каком-то смысле Петросян повторит судьбу актера Максима Виторгана, который довольно быстро развелся со своей женой Ксенией Собчак.

«Мы составляли его натальную карту. У него ожидается брак, и это последний брак, причем года через полтора у него будет громкий бракоразводный процесс. Это будет шоу по всем каналам: крики, слезы, все в таком духе. Судя по натальной карте, он повторит судьбу Виторгана», — пояснил астролог порталу Nation News.

Причиной недолговечности этого союза Богданов считает высокую «магиозависимость» Петросяна. Специалист полагает, что вокруг бывшего ведущего «Смехопанорамы» происходит много приворотов и отворотов, что пагубно влияет на брак. Частично эту магию осуществляет сам комедиант, частично — кто-то другой.

Что же касается Брухуновой, то ее судьба незавидна. Богданов полагает, что от брака с Петросяном она не получит ни копейки из-за брачного контракта, но будет зарабатывать деньги на различных ток-шоу. А после развода девушка трижды окажется замужем — и всякий раз неудачно.

Напомним, что 9 декабря 74-летний Петросян и 30-летняя Брухунова официально оформили свои отношения. Этому предшествовал громкий развод с предыдущей женой Петросяна Еленой Степаненко, которая пыталась отсудить у бывшего супруга часть имущества.

Некоторые СМИ сообщали, что семья распалась из-за Брухуновой, которая стала новой возлюбленной юмориста. Сам он эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Отвечая на вопросы журналистов, ранее не комментировавший бракоразводный процесс Петросян заявил, что ему не за что оправдываться и уточнил, что проблемы в семье начались давно. По его словам, на момент расставания пара уже фактически жила раздельно.