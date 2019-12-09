Синоптик назвал причину погодных аномалий в России

Москва, 9 декабря. Погодные аномалии в России, при которых температура воздуха превышает норму, связаны с перемещением теплого атлантического воздуха, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в азиатской части России воздух прогрелся на 15-16 градусов выше нормы. Такое потепление означает, что в ближайшие дни температура днем будет приближаться к оттепели, и это крайне редкое явление для этого времени года. При этом, добавил специалист, на европейской части страны температура повысилась на 4-6 градусов.

Синоптик указал, что природная аномалия особенно заметна в Сибирском регионе, где сейчас температура похожа на европейскую.