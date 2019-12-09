Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптик назвал причину погодных аномалий в России

408
0 Оставить комментарий

Синоптик назвал причину погодных аномалий в России

Москва, 9 декабря. Погодные аномалии в России, при которых температура воздуха превышает норму, связаны с перемещением теплого атлантического воздуха, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в азиатской части России воздух прогрелся на 15-16 градусов выше нормы. Такое потепление означает, что в ближайшие дни температура днем будет приближаться к оттепели, и это крайне редкое явление для этого времени года. При этом, добавил специалист, на европейской части страны температура повысилась на 4-6 градусов.

Синоптик указал, что природная аномалия особенно заметна в Сибирском регионе, где сейчас температура похожа на европейскую.  

«Связано это с тем, что атлантический воздух переносится через Западную Европу, Урал, Западную Сибирь по широте. Это так называемый зональный процесс, когда идет перекачка атлантического воздуха по территориям», — объяснил Вильфанд в беседе с РБК.

infox - new
Источник: РБК
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров