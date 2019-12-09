Санкции WADA в отношении России могут не вступить в силу до Олимпиады-2020

Москва, 9 декабря. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года от крупных международных соревнований может не вступить в силу до Олимпиады, которая пройдет в Японии в 2020 году. Об этом заявил председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

«Не могу быть уверен, что решение будет принято до Олимпийских игр в Токио. Так что если решение будет принято после Олимпиады в Токио, то оно будет распространено на Игры в Париже 2024 года», — пояснил он.

Тейлор также добавил, что решение WADA об отстранении России от международных спортивных соревнований не является политическим.

Напомним, 9 декабря, представители исполкома WADA поддержали решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Кроме того, WADA отстранило Россию на четыре года от участия в международных спортивных соревнованиях. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В течение 21 У РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде.