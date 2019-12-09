Успейте выбрать призеров конкурса «Хорошие новости России» — вознаграждение выросло вдвое

Федеральное агентство новостей предлагает читателям в срок до 18 часов 30 минут 13 декабря проголосовать за материал, который, по их мнению, достоин победы в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России», итоги которого подводятся дважды в месяц. Также сообщаем, что денежные призы, которые получат победители оперативного конкурса, будут увеличены до 30 тысяч рублей за первое место, до 20 тысяч — за второе и до 10 тысяч — за третье.

10 номинантов на конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России» были отобраны конкурсным жюри, в которое входят Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей; Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма; Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда»; Владимир Тулин, европейский обозреватель ФАН; Евгений Бень, российский публицист, литературовед, культуролог, эксперт ФАН; Наталья Макеева, обозреватель ФАН; Роман Носиков, колумнист ФАН.

Жюри отобрало 10 новостных материалов, опубликованных в региональных СМИ России в период с 23 ноября по 5 декабря, которые наиболее соответствуют тематике и целям инициированного ФАН конкурса — продвигать конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в РФ. Если вы хотите, чтобы и ваши публикации участвовали в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», то вам нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что вы хотите побороться за призы, которые присуждаются дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций).

«Многие наши коллеги считают чуть ли не неприличным писать об отечественных достижениях. Это, в их понимании, «не в тренде», не приносит посещаемости, потому что негатив лучше всего продается… ФАН решил повлиять на ситуацию, учредив в 2019 году конкурс для журналистов «Хорошие новости России». Войдя в конкурсное жюри, я занимаюсь отбором текстов. Отбираю материалы о хорошем и важном. Ведь это очень важно, что журналист написал именно о хорошем и добром, хотя мог пойти по легкому пути и написать, например, что где-то дорогу размыло», — заметила обозреватель ФАН Наталья Макеева.

Но последнее слово в этом конкурсе — за читателями. Именно они выбирают победителей путем онлайн-голосования, которое проходит с 6 по 13 декабря на нашем сайте (форма для голосования — в конце этой публикации).

На этот раз финалистами на конкурсе в номинации «Герои современности» стали публикация газеты «Ельниковская трибуна» «Ученик лицея помог спасти жизнь пожилой женщине», рассказывающая о девятикласснике Вячеславе Глухове, который спас пожилую жительницу села Ельники, провалившуюся в канализационный люк, а также статья Лилии Козловой из «Комсомольской правды — Санкт-Петербург» под заголовком «Пятиклассник из Петербурга спас девочку, провалившуюся под лед», повествующая о героическом поступке школьника из Северной столицы — 11-летний Павел Гущин спас двух четырехлетних детей, отправившихся гулять по тонкому льду на Матисовом канале.

В номинации «Наука и инновации» конкурсное жюри отобрало публикацию сайта «Кубань 24» под заголовком «Школьник из Геленджика сконструировал глубоководного робота». В ней рассказывается об 11-класснике Вадиме Горностале, который изобрел телеуправляемого глубоководного робота Gelen-3Б и провел его испытания в начале декабря. Также в номинации отобран сюжет «Вестей — Кузбасс» «Кемеровские школьники изобрели «умную каску». Это изобретение предназначено для электриков, думающих ламп и робота-спасателя.

В номинации «Экономика страны или региона» отобрана новость Ивана Чупрова «Для тюменского бизнеса построят отдельную железную дорогу», опубликованная на URA.ru. В ней сообщается о планах по строительству железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка «Богандинский». Также в этой номинации отобран материал информагентства «Высота 102» под названием «Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики региона», в котором указывается на то, что «экономика Волгоградской области работает с переизбытком».

Конкурсное жюри отобрало в номинации «Общество и социальные проекты» заметку рязанского отделения MK.ru «На мероприятиях «Новогодней столицы» гостям с инвалидностью будут помогать волонтеры», в которой сообщается, что при праздновании Нового года в Рязани будут учтены потребности людей с ограниченными возможностями, в частности — инвалидов-колясочников. Также в этой номинации отобрана новость портала «Крым.News» «В Симферополе на средства гранта открыли бесплатную студию акробатики для детей», в которой повествуется о благотворительном проекте, который даст шанс детям и молодежи из социально незащищенных семей развивать свои физические возможности.

Наконец, в номинации «Спорт» отобрана заметка «Брянских новостей» под заголовком «В Брянске лучшие спортсмены и тренеры будут получать ежегодные премии», рассказывающая о поощрениях брянских спортсменов, и статья Виктора Шубина из «Спортивного Мурманска» под названием «Знак ГТО на груди… у кого?», в которой весьма увлекательно описывается церемония вручения знаков ГТО.