Врач предупредил Семенович об угрозе развития рака

Москва, 9 декабря. Хирург Павел Федоров выразил обеспокоенность в связи с ростом груди известной певицы и телеведущей Анны Семенович.

По его словам, это свидетельствует гормональной перестройке организма, которая является симптомом развития онкологического заболевания. Врач посоветовал артистке сделать УЗИ, а также посетить онколога-маммолога и эндокринолога, передает портал «Дни.ру».

Отметим, что сама Семенович уже успела отреагировать на сообщения о риске развития рака. Она обратила внимания, что диагноз по одним только фотографиям ставить нельзя и заверила, что у нее нет никаких проблем со здоровьем.

«С моим здоровьем все в полном порядке, чего и вам каждому желаю. И, как принято говорить в Интернете: «Тема груди Семенович раскрыта», — пишет певица в Instagram.

Бывшая участница «Блестящих» подчеркнула, что очень внимательно следит за здоровьем и призывает всех женщин регулярно показываться у маммолога и других специалистов. Она также напомнила, что буквально неделю назад «на глазах у всей страны» делала УЗИ в эфире передачи Леры Кудрявцевой. Обследование подтвердило, что грудь Семенович — «абсолютно здоровая и прекрасно себя чувствует».

Единственный недуг, которым, по собственным словам, страдает артистка, — это гигантомастия. Этот диагноз ставят женщинам, у которых грудь восьмого размера и больше. При этом каждая весит по 2,5 кг. Певица добавила, что данная патология передается генетически. Семенович даже пришлось прибегать к специальной операции, чтобы уменьшить размер груди.