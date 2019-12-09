Турция ввела налог на проживание для туристов

Москва, 9 декабря. Налог на проживание туристов, который теперь предстоит платить за все виды недвижимости, в которых останавливаются путешественники, ввели в Турции. Соответствующее постановление подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, документ опубликовало официальное издание Resmi Gazetе.

Платить дополнительные отчисления желающим расслабиться на турецком берегу нужно как за пятизвездочные отели, так и за кемпинги и гостевые дома, уточняет «Комсомольская правда».

В первый год действия нововведения отдыхающие не ощутят заметных изменений, поскольку туры на 2020 год частично проданы, и успевшим купить путевки дополнительно оплачивать сумму взноса не придется.

Закон вступит в силу с 1 апреля будущего года. Размер налога на проживание вначале составит 1%, но с 1 января 2021 года будет повышен до 2%. Согласно постановлению Эрдогана, ставка впоследствии может варьироваться от 0,5 до 6%.

Отельеры законопроект раскритиковали. Представители сферы туризма опасаются, что дополнительные сборы отпугнут туристов.

Если в 2020 году ряд отелей возьмут на себя увеличившиеся траты и пересматривать их не будут, то с 2021 года строчка «налог на проживание» станет обязательной к оплате самими туристами, и приведет к повышению стоимости туров в Турцию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин в беседе с Ura.ru выразил мнение, что после введения налога на проживание некоторые путешественники выберут другие направления. По его прогнозам, в качестве альтернативы отдыхающие отправятся в Тунис или Средиземноморье.