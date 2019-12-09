Двусторонние встречи лидеров стран «нормандской четверки» начались в Париже

Париж, 9 декабря. Двусторонние встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Украина, Германия) начались в Париже перед стартом саммита.

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проводят переговоры тет-а-тет. Позже к ним могут присоединиться члены делегаций. Российский лидер уже встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Параллельно проходит встреча немецкого политика с украинским президентом Владимиром Зеленским, который уже переговорил с Макроном.

Саммит в «нормандском формате» должен начаться в скором времени. Ожидается, что переговоры продлятся около трех часов, после чего лидеры выступят на пресс-конференции.

По окончании саммита должны пройти двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Это будет их первая встреча, до этого главы государств общались лишь по телефону.

Напомним, в рамках «нормандского формата» поднимается тема гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Ранее в МИД России прокомментировали предложение США расширить «нормандский формат». В ведомстве отметили, что урегулирование ситуации в Донбассе зависит исключительно от выполнения ранее принятых решений.