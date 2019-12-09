Объявлены претенденты на «Золотой глобус»

Москва, 9 декабря. Стали известны имена номинантов на премию «Золотой глобус» в 2020 году. Претендентов на статуэтку объявили лауреат «Золотого глобуса» Тим Аллен и актриса Дакота Фаннинг.

За звание «лучшего фильма — драма» будут бороться «1917», «Ирландец», «Джокер», «Брачная история» и «Два папы». Претендентами на «лучший фильм — комедия или мюзикл» стали «Меня зовут Долемайт», «Кролик Джоджо», «Достать ножи» и «Однажды… в Голливуде».

Что касается сериалов, то за получение «Золотого глобуса» будут бороться драматические проекты «Большая маленькая ложь», «Корона», «Убивая Еву», «Утреннее шоу» и «Наследники».

Как пишет НСН, сериал «Чернобыль» представлен в нескольких номинациях: «Лучший мини-сериал или телефильм», «Лучший актер в мини-сериале или телефильме», «Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме», «Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме».

Сама церемония раздачи «глобусов» пройдет 5 января и станет 77-й по счету в истории современного кинематографа и телевидения.