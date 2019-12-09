«Где родился, там и сгодился» — Михаил Турецкий о любви к семье и Родине

Народный артист России, продюсер и основатель арт-группы «хор Турецкого» дает по 200 выступлений в год. Его патриотизм — классический: Михаил Турецкий трудится на благо семьи и страны.

Карьера будущего хормейстера началась на дирижерско-хоровом факультете Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Он учился блестяще — получил красный диплом. Позже поступил в аспирантуру, студенческую практику проходил в Санкт-Петербургской филармонии. Тем не менее Михаилу приходилось искать дополнительный заработок, чтобы обеспечить семью всем необходимым: он подрабатывал грузчиком в универсаме и таксистом, но мысли об открытии собственного музыкального проекта Турецкого не покидали.

В 1989 году Михаил начал набор солистов в мужской хор при Московской хоральной синагоге. Хор под руководством Турецкого занялся возрождением иудейской духовной музыки в СССР. Коллектив очень полюбили за рубежом — хор давал концерты в Израиле, Великобритании, Германии и многих других странах.

Российские зрители также оценили выступление хора Турецкого по достоинству: в 1997 году коллектив гастролировал совместно с Иосифом Кобзоном, а в 1999 году Михаил придумал новую художественную программу — «Вокальное шоу Турецкого».

Хор покорил все крупные российские площадки — Олимпийский, Ледовый дворец, а также Альберт-холл, Джордж-холл и Карнеги-холл за рубежом. В 2008 году коллектив собрал четыре аншлага подряд в Государственном Кремлевском дворце.

В 2005 году Михаил Турецкий издал автобиографию, где честно рассказал и о личной жизни, и о профессиональной деятельности.

О патриотизме Турецкий говорит много и часто — это важная часть его жизни. По его мнению, для настоящего патриота самое главное — семья.