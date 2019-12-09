МОК поддержал решение WADA отстранить Россию от соревнований

Лозанна (Швейцария), 9 декабря. Международный олимпийский комитет поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований.

«Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом», — говорится в официальном заявлении МОК.

Напомним, что в понедельник исполком WADA принял решение на четыре года отстранить РФ от участия в международных соревнованиях и признал деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующей кодексу.

Теперь у РУСАДА есть 21 день, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, у WADA не может быть никаких вопросов к российским спортсменам. Он напомнил, что вся антидопинговая система России проверялась еще несколько лет назад при участии сотрудников WADA.

Отметим, что если санкции WADA вступят в законную силу, то Россия пропустит целый ряд крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу-2022 и Олимпийские игры.

РФ уже пропускала ОИ в 2018 году из-за претензий антидопингового агентства. Тогда российским спортсменам все же разрешили выступать на Играх, но только под нейтральным олимпийским флагом.

Замглавы Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая ранее заявляла, что в этот раз санкции WADA могут быть более жесткими, чем на Олимпиаде-2018. В частности, будет запрещено любое упоминание страны. Таким образом россиянам не позволят выступать даже в нейтральном статусе «атлетов из России».