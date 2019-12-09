Медведев утвердил ставку 2% по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке

Москва, 9 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке, ставка по ней составит 2%. Соответствующее постановление размещено на сайте Кабмина.

На встрече с вице-премьерами Медведев подчеркнул, что программа «Дальневосточная ипотека» направлена на поддержку молодых семей и родителей-одиночек не старше 35 лет. Ситуация с жильем в регионе непростая, в том числе потому, что рыночная ставка оказывается слишком высокой.

Премьер-министр объяснил, что в рамках программы государство будет субсидировать процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам до уровня 2%. Он обратил внимание на то, что льготу по принятым решениям можно получить только один раз.

«Эта льгота должна быть направлена тем, кто собирается в купленном жилье жить, потому что люди по разным причинам покупают жилье. Для кого-то это объект инвестиций, для кого-то еще какие-то возможные цели», — указал Медведев.

Программа, утвержденная главой правительства, предусматривает ипотечные займы в размере не более шести миллионов рублей на срок до 20 лет. Государство планирует выдать порядка 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей.

Как рассказал ранее глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, услышав о решении президента России Владимира Путина поддержать специальную ипотечную программу для жителей Дальнего Востока, «от эмоций зааплодировал». Министр подчеркнул, что за таким шагом стоит колоссальный коллективный труд.

Ежемесячный взнос по ипотеке со ставкой 2% равносилен той сумме, которую молодые люди обычно тратят на аренду жилья. Козлов уточнил, что министерство уже работает с крупными российскими компаниями, которые готовы строить на Дальнем Востоке дома под эту ипотеку.

Ранее Путин распорядился компенсировать затраты на перевозку машин, собранных на Дальнем Востоке.