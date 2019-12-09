Клочкова из «Ротонды» купила квартиру в центре Петербурга благодаря заказным статьям

Москва, 9 декабря. Журналисты Nation News выяснили, что один из авторов Telegram-канала «Ротонда» Ксения Клочкова заработала на квартиру в центре Петербурга благодаря заказным статьям.

Журналисты издания, получившие данные от источников, сообщили, что в собственности у Клочковой есть квартира на Черняховской улице. Эту же информацию подтвердили источники в Росреестре.

Дом относится к старому фонду дореволюционной постройки и находится в шаговой доступности от станции метро «Лиговский проспект».

Как пишет пресса, Клочкова приобрела квартиру 57,5 квадратных метра в апреле 2017 года на основании договора купли-продажи. Указывается, что обременений нет, то есть внесение средств происходило либо с банковского счета, либо наличными в полном объеме. В ином случае были бы отметки об ипотеке и рассрочке.

Онлайн-калькулятор Domofond показывает, что квартира, которая, предположительно, находится в собственности у Клочковой, стоит от 4,5 млн рублей до 8,5 млн рублей.

Журналисты обратили внимание на доход автора «Ротонды». По их данным, среднемесячная зарплата Клочковой — 70-80 тыс. рублей. Регулярные поездки за границу, расходы на пропитание и транспорт заставляют сомневаться, что с таким доходом журналистка могла купить квартиру самостоятельно.

«Вопрос вновь актуализирует подозрения о получении Клочковой денежных средств за публикацию вбросов в СМИ и Telegram-канале. Такая разница в доходах и расходах наводит на мысль, что журналистка «накняпала» политзаказами себе на квартиру», — пишет Nation News.

Ранее издание «Накануне» писало, что Клочкова вместе с другим автором «Ротонды» Марией Карпенко могли работать на депутатов петербургского ЗакСа Дениса Четырбока и Максима Резника. За деньги девушки обеляли оппозицию, публиковали вбросы и пытались дискредитировать Александра Беглова в преддверии губернаторских выборов в Петербурге.