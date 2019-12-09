Эксперт оценил вероятность выигрыша Россией спора с Украиной в британском суде

Отказ Украины платить по долгам России показывает, что украинская экономика находится в состоянии дефолта. Так считает политолог и экономист Александр Дудчак.

Верховный суд Великобритании начинает слушания по спору между Россией и Украиной из-за непогашенного Киевом долга в три миллиарда долларов и купона на 75 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте суда.

Слушания будут проходить до 12 декабря. Первое заседание началось в понедельник в 14.00 по московскому времени. Предполагается, что вердикт будет вынесен уже в следующем году.

По словам Александра Дудчака, практика показывает, что западные суды очень сильно политически ангажированы, но в данном случае существует высокая вероятность выигрыша России.

«Есть право, а есть кто-то правее. Они не всегда придерживаются буквы закона и иногда сочиняют. Об этом свидетельствуют судебные споры касательно «Северного потока – 2», когда его пытались остановить. Юридические разборки, которые ведутся Западом, очень сильно подвергаются влиянию политической целесообразности. Но в этом случае высока вероятность, что суд выскажется в пользу выплаты Украиной России этого кредита», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Новая власть на Украине, пришедшая в результате антиконституционного государственного переворота в 2014 году, отказывается платить по этим долгам, называя это личным кредитом прежнего руководства страны, напоминает эксперт.

«Такие обвинения забавны, но, к сожалению, они есть. Однако уже было предварительное решение суда, которое посчитало этот долг суверенным. Есть высокая вероятность, что Украине придется этот долг выплатить. Но тот факт, что она отказалась выплачивать его своевременно, говорит о состоянии дефолта в украинской экономике, так как страна не может выполнить свои долговые обязательства», — сообщил собеседник ФАН.

При этом новые украинские власти проводили реструктуризацию долга, которая на самом деле являлась «закабалением» Украины на долгие годы, рассказывает экономист.

«Это была коррупционная схема с участием американской администрации и зависимых от нее людей во властных кругах Украины», — добавил Дудчак.

Напомним, что речь идет о еврооблигациях на три миллиарда долларов, которые Россия выкупила у Украины еще во времена руководства президента Виктора Януковича. В марте 2017 года Верховный суд Великобритании удовлетворил иск России и обязал Украину выплатить три миллиарда основного долга, а также 75 миллионов долларов долга по невыплаченному купонному платежу, штрафные проценты и судебные расходы.

Киев попытался оспорить это решение, направив в суд четыре довода, по которым он отказывается платить долг России. Три из них были отклонены, кроме последнего. В нем Украина заявляла, что Россия якобы принудила ее взять долг через давление и санкции. Тогда суд постановил провести отдельное разбирательство по данному факту. После этого и Москва, и Киев подали апелляции. РФ оспаривает украинский аргумент о «принуждении», а Украина — отклонение трех ее предыдущих доводов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов еще в прошлом году заявлял о том, что дело об украинском долге может затянуться. Политолог утверждал, что ситуация не изменится, пока на Украине не поменяется власть.