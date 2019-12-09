Страху террористов ПНС Ливии нашлось объяснение

Член Палаты представителей Ливии Абу Бакр Байра предрек скорое освобождение Триполи от террористов Правительства национального согласия (ПНС). Слова политика стали ответом на заявление представителя триполитанских боевиков в «МИДе» Мохаммеда Сиялы.

Сообщение о скором освобождении Триполи от боевиков так называемого ПНС Ливии подтвердил член единственного легитимного правительственного органа страны Палаты представителей Абу Бакр Байра. Ранее на Конференции по Средиземноморскому диалогу представитель террористов Мохаммед Сияла сказал, что в скором времени Триполи полностью окажется под контролем Ливийской Национальной Армии (ЛНА). Тем самым экстремистам придётся капитулировать и бежать из страны.

По словам Абу Бакра Байры, страх террористов вполне оправдан и отражает итог руководства Файеза Сарраджа – главы так называемого ПНС. Он добавил, что ЛНА успешно продвигается внутри Триполи, освобождая город от власти ополченцев и террористических групп. Вооруженные бандформирования давно вмешивают в безопасность и стабильность Ливии и африканского региона в целом. Об этом сообщает AlMarsad.

Политик подчеркнул, что сейчас есть все предпосылки, говорящие о том, что в скором времени произойдет важное событие в жизни страны. Таким образом он указал приближающийся конец террористов так называемого ПНС Ливии.

Отметим, что сейчас Триполи и северо-запад страны находится во власти различных террористических группировок, действующих под защитой так называемого ПНС Ливии. Это виновные в резне в Варшафане Батальон революционеров Триполи, обвиняемые в нарушении прав человека из-за пыток, незаконных арестов и казней группировка RADA и другие.

Также глава местного «МВД» экстремист Фатхи Башага связан со множеством террористических группировок. Среди них запрещенные в России «Исламское Государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья Мусульмане».

Против боевиков из ПНС ЛНА проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар. Сейчас операция находится в решающей фазе.

1 Организация запрещена на территории РФ.