Медведев раскритиковал ряд регионов РФ за отсутствие работы по расселению аварийного жилья

Горки, 9 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал объяснить, почему в десяти регионах страны по-прежнему не началась работа по расселению аварийного жилья, в то время как в целом по стране показатели переселения к началу ноября были перевыполнены в три раза.

Вопрос о состоянии сферы аварийного жилья глава кабмина поднял на заседании президиума совета по национальным проектам. Председатель правительства критически прокомментировал существующий в стране между субъектами разрыв в этом аспекте.

Он напомнил о крупной программе по переселению, в рамках которой в стране необходимо расселить 9,5 миллиона квадратных метров непригодного жилья, и отметил, что в ее реализации некоторым субъектам удалось достичь хороших результатов.

«К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза. Но это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу», — указал Медведев.

Премьер обратил внимание, что ситуация в этой сфере в разрезе регионов «как всегда пестрая».

«По состоянию на 1 декабря в 10 субъектах нашей страны реализация программ расселения даже не начиналась. Хотел бы также услышать, с чем это связано», — заметил он.

Среди регионов, в которых подобная работа по-прежнему не ведется, оказались Тыва, Алтай, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Тамбовская и Тверская области, Забайкальский и Ставропольский края, а также Еврейская автономная область.

Медведев заметил, что в некоторых из «отстающих» субъектов действительно есть проблемы, в силу которых они являются «сложными» для осуществления этих планов.

Однако другие регионы списка, по его словам, представляют собой «совершенно стандартные» области, но тем не менее по каким-то причинам не выполняют программу.

В конце ноября стало известно, что Сахалинская область выполнила годовой план по расселению аварийного жилья. В субъекте было расселено почти 8 тысяч квадратных метров непригодных помещений.

В то же время власти Тамбова, попавшего в список субъектов, не выполняющих программу расселения, не признают аварийным дом со сквозными трещинами. В подвале дома в центре города упало перекрытие, просела несущая стена, а в стенах появились огромные дыры. Граждане на протяжении многих лет просят у местной администрации о помощи, но не получают результатов.