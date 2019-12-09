Манукян поддержал Малькевича, ставшего жертвой русофобской цензуры со стороны Twitter

Член экспертного совета по взаимодействию общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян отреагировал на очередные репрессии по мотивам русофобии со стороны западных соцсетей против президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича.

Ранее Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что его аккаунт был заблокирован в Twitter, а ранее цензуре подверглись все аккаунты проекта «Хорошие новости России». Глава ФЗНЦ связал этот акт цензуры c русофобской политикой американских соцсетей, а также с презентацией доклада фонда о злоупотреблениях со стороны Facebook и с анонсированием аналогичного расследования по поводу Twitter.

Вадим Манукян, который участвовал в качестве спикера в презентации доклада по Facebook, поделился своей историей, как западные соцсети применяли против него репрессии и блокировки.

«На пресс-конференции в минувшую среду мы с Александром Малькевичем, где он представлял доклад о беспределе в американских соцсетях, обсуждали в том числе русофобскую политику Twitter, — рассказал Манукян. — Я выступил как человек, который уже пострадал от политики этой соцсети. Почти три года назад без объяснения причин Twitter заблокировал мой аккаунт с десятками тысяч подписчиков. Это произошло после моего поста от 14 февраля 2017 года, в котором я не стал рассылать валентинки (14 февраля отмечается День святого Валентина. — Прим ФАН), а поздравил всех россиян со знаменательной датой — годовщиной освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Для Twitter это оказалось достаточным поводом, чтобы меня наказать».

Судя по всему, напоминания о победах нашей страны в годы Великой Отечественной войны не в тренде в Twitter, с горькой иронией отметил собеседник ФАН.

«Похоже, упоминания о победах российского оружия очень беспокоят американские соцсети, которым, видимо, выгоднее продвигать людей, открыто пытающихся переписать историю, — говорит Манукян. — Горячо поддерживаю Александра Малькевича и хочу сказать: путь борьбы с американскими соцсетями за права россиян, на который мы ступили, увы, будет тернистым, но идти по нему все равно нужно».

По словам блогера, в этой борьбе он надеется на поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, который тоже пострадал от незаконных блокировок со стороны американских социальных сетей.