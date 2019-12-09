Колобков пообещал, что решение WADA не коснется чемпионата мира по футболу

Москва, 9 декабря. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ от крупных международных соревнований не коснется чемпионата мира по футболу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Решение ВАДА не коснется чемпионата Европы. Считаю, что не коснется и чемпионата мира. В этом решении есть моменты, которые, по мнению ряда юристов и меня лично, противоречат хартии МОК», — пояснил министр.

Колобков отметил, что в решение WADA содержит несколько «юридических несогласий». При этом министр подчеркнул, что у России есть шансы оспорить решение WADA, однако для этого необходимо провести большую подготовительную работу.

«Считаю, что у РУСАДА (Российское антидопинговое агентство — Прим. ФАН) есть возможность оспаривания, в том числе, и всего решения, и некоторых вопросов, связанных с санкциями», — добавил министр.

Колобков отметил, что нарушение антидопинговых правил предполагает индивидуальную ответственность, однако WADA пытается применить в отношении России коллективную ответственность.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение об отстранении России на четыре года от участия в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Росси не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение последующих четырех лет.