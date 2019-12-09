Путин распорядился провести 11 декабря заседание оргкомитета «Победа»

Москва, 9 декабря. Президент РФ Владимир Путин распорядился 11 декабря провести заседание оргкомитета «Победа». Документ в понедельник был размещен на официальном портале правовой информации.

«Провести 11 декабря 2019 года в Московском Кремле заседание российского организационного комитета «Победа». Администрации президента, Управлению делами президента совместно с ФСО России обеспечить подготовку и проведение заседания», — говорится в распоряжении.

Напомним, что оргкомитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при президенте. Он занимается вопросами патриотического воспитания молодежи, а также подготовкой к ежегодному празднованию дня победы в Великой Отечественной войне.

В ноябре прошлого года Путин возглавил организационный комитет. Его заместителями стали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, зампредседателя Совфеда Юрий Воробьев, зампредседателя Госдумы Александр Жуков и глава Минфина РФ Антон Силуанов.