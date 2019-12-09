Рекордную георгиевскую ленту развернули в честь дня Героев Отечества в Москве. ФАН-ТВ

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Праздник появился в 2007 году. На этот раз площадкой для патриотической акции стала Площадь Промышленности на ВДНХ. Люди вышли с плакатами почтить память погибших.

«Мой герой из города Кирова Калужской области, родился он в 1965 году, позже был призван в Афганистан и при выполнении боевого задания он погиб. Награжден «Красной звездой» посмертно», — поделилась участница общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Белоусова.

«Мне представилась такая возможность поучаствовать, представить героя, который жил у нас в Калуге и защищал нашу Родину. Он учился в нашей школе. Душкин Иван Иванович — это летчик-испытатель, достойный человек, который получил звание Героя Советского Союза и достойно защищал свою Родину», — рассказала школьница Алиса Пугачева.

В рамках флешмоба «Россия Героев» участники развернули самую рекордную георгиевскую ленту — в память о людях, которые пожертвовали собой ради Родины. Длина ленты — 300 метров, а ее площадь — 2100 квадратных метров. В патриотической акции приняли участие около полутора тысяч человек. На мероприятии работали три интерактивные площадки: выставка поискового оборудования и достижений поисковой деятельности, обучение оказанию первой медицинской помощи для пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а также выставка современной патриотической моды.





