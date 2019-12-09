Эксперт назвал элитой россиян, которые уничтожали ИГ в Сирии

Русские бойцы в состоянии не только оказаться ожесточенное сопротивление в случае нападения на них ИГИЛ1 (запрещена в РФ), но и разгромить террористическую группировку. Об этом заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Напомним, редакция Федерального агентства новостей опубликовала третий материал из серии публикаций, показывающих успешные действия России по борьбе с террористами в ходе операции в Сирии. В статье приводятся уникальные данные, как россияне боролись с ИГИЛ и другими террористическими группировками в Сирии.

В материале ФАН рассказывается об интервью с бывшим боевиком ИГИЛ, которого заставили воевать в своих рядах против сирийских правительственных войск и союзных им формирований. По его словам, ИГИЛ громили именно русские.

Так, собеседник пояснил ФАН, что в боях за нефтегазовые поля в районе Пальмиры участвовали русские, которых террористы ИГИЛ называли «хауафер нами», что переводится с арабского как «мягкие лапы». Такое название связано с тем, что русские могли незамеченными просочиться сквозь боевые порядки боевиков.

Как отмечает Владимир Соловейчик, русские бойцы очень хорошо физически и психологически подготовлены и могут противостоять любому натиску террористов ИГИЛ.

«Если «граждане» из ИГИЛ считают, что их победили граждане Российской Федерации, то наверно им виднее, ведь они в этом соку варятся. Я думаю, что русские в состоянии оказать не только ожесточенное сопротивление в случае нападения ИГИЛ, но и разгромить их. Сомнений в этом нет», — заявил Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, русских бойцов террористы ИГИЛ называли «мягкими лапами», т. к. они могли тихо подкрасться к месторасположению баз террористов и спокойно их ликвидировать, поясняет политолог. Таким образом, ИГИЛ попало в «мягкие лапы» русских бойцов.

«Такое сравнение с зверями вполне соответствует действительности. Известно, что на мягких лапах ходят тигры, леопарды, львы, а эти животные относятся к элите животного мира. Такое сравнение лестно», — сообщил собеседник ФАН.

Недавно Федеральное агентство новостей обнародовало первую часть расследования о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ.

В рамках второй части расследования ФАН рассказал о том, как Соединенные Штаты финансируют терроризм, помогают боевикам вооружением, посылают инструкторов. Руками террористов Вашингтон устанавливает контроль над нефтяными и газовыми месторождениями, разворовывает национальное богатство Сирии.

Подробнее читайте в расследовании ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.