Труп девушки с ножевыми ранениями и ритуальными рисунками обнаружили в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве. Сообщается, что неизвестный мужчина, испачканный в крови, выбежал на лестничную клетку за жертвой, которая пыталась спастись. Со слов очевидцев, на теле мужчины были странные рисунки кровью. Девушка скончалась от множественных травм, неизвестного задержали сотрудники правоохранительных органов.
Сектант совершил ритуальное убийство сестры в Новой Москве. ФАН-ТВ
0 Оставить комментарий
infox - new