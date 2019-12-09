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ФАН-ТВ

Сектант совершил ритуальное убийство сестры в Новой Москве. ФАН-ТВ

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Труп девушки с ножевыми ранениями и ритуальными рисунками обнаружили в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве. Сообщается, что неизвестный мужчина, испачканный в крови, выбежал на лестничную клетку за жертвой, которая пыталась спастись. Со слов очевидцев, на теле мужчины были странные рисунки кровью. Девушка скончалась от множественных травм, неизвестного задержали сотрудники правоохранительных органов.

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