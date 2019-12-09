Дочь Рязанова рассказала, как Пугачева оказалась в «Иронии судьбы»

Москва, 9 декабря. Дочь советского и российского режиссера Эльдара Рязанова Ольга поделилась воспоминаниями о звезде эстрады Алле Пугачевой на странице в Facebook. Поводом стало шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, посвященное знаменитой певице.

Пугачева записывала песни для картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», тогда еще неизвестную исполнительницу привел автор музыки к фильму Микаэл Таривердиев. Композитор заверил, что Пугачева сможет «хорошо спеть песни», но Рязанов назвал ее исполнение вульгарным. Поэтому режиссеру и композитору пришлось приложить немало усилий, чтобы «втиснуть в рамки и получить интеллигентное исполнение», отметила дочь Рязанова.

Позже, когда Таривердиев услышал, как Примадонна поет его композиции на концертах, он запретил ей это делать — звучание этих песен изменилось и окрасилось характером звезды.

Не оставила в стороне дочь именитого режиссера и внешность Пугачевой, отметил «Царьград». По ее мнению, с возрастом звезда сцены стала только краше.

«Таривердиев привел нечесаную молодую девицу в мини-юбке и сказал, что она сможет хорошо исполнить песни. Это был 1975 год, и папа про нее ничего не знал», — поделилась Рязанова.

Она подчеркнула, что Примадонна «в молодости не была особенно красивой, а сейчас просто супер». Рязанова добавила, что она прекрасно относится к 70-летней знаменитости и восхищается ее энергией.