Колобков заявил, что у WADA нет вопросов к антидопинговой работе в России

Москва, 9 декабря. Россия выполнила все условия Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в понедельник заявил министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Никаких вопросов у WADA к работе, которая проводится с нашими спортсменами, вообще не возникает. Все наши спортсмены тестируются не меньше, а то и больше других спортсменов, количество положительных проб соответствует другим странам», — отметил чиновник.

Колобков пояснил, что у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть 21 день на подготовку ответа, согласно ли оно с наложенным WADA наказанием или нет. Если организация даст отрицательный ответ, отстранение России от соревнований будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде. До судебного заседания никто не сможет применить санкции.

Министр спорта также напомнил, что вся антидопинговая система России проверялась еще несколько лет назад при участии сотрудников WADA. За эти годы страна сильно продвинулась в борьбе с применением запрещенных в большом спорте веществ. Колобков также добавил, что Москва постоянно отчитывается перед Советом Европы и ЮНЕСКО, поскольку борьба с допингом требует совместного решения.

Ранее сообщалось, что исполком WADA на четыре года лишил РФ права участвовать в международных стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Так, например, если Россия не станет оспаривать решение агентства или оно будет признано правомерным в суде, страну отстранят от участия в чемпионате мира по футболу, который состоится в 2022 году. Отметим также, что РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу.