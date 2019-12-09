На Украине подсчитали убытки «из-за разногласий с Россией»

Киев, 9 декабря. Украинская экономика «потеряла из-за разногласий с Россией» от 50 до 150 миллиардов долларов, объявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, это общие потери, причем сумма весьма варьируется. В качестве примера он привел оценку аналитика Atlantic Council Андерса Аслунда, который заявил о 100 миллиардах долларов.

Прямые же «убытки» украинской экономики в 2014–2015 годах составили 15-20% ВВП, подсчитал министр.

«Оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях (Крым плюс Донбасс) составляет около 85 миллиардов гривен (более 3,5 миллиарда долларов)», — написал Милованов в Facebook.

Отношения двух стран ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что некоторые россияне, проживающие в Крыму, являются фигурантами уголовных дел на Украине и не знают об этом.