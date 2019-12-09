Русские в Сирии наводили ужас даже на террористов-смертников

Москва, 9 декабря. Бывший боевик террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) рассказал о страхе террористов перед русскими в Сирии.

Федеральное агентство новостей выпустило очередной материал, который посвящен борьбе России с боевиками террористической группировки ИГ в Сирии. Журналистам ФАН удалось пообщаться с бывшим боевиком ИГ, который рассказал о том, почему террористы боялись русских.

Житель сирийской провинции Дейр-эз-Зор по имени Али, который не по своей воли был вынужден примкнуть к террористам ИГ, рассказал корреспондентам ФАН, что осенью 2017 года среди боевиков начал распространяться слух о том, что русские готовят штурм их позиций. По его словам, это делалось, чтобы отомстить за гибель двоих россиян, которых СМИ приписывают к ЧВК «Вагнера» — Григория Цуркану и Романа Заболотного.

«У нас в отряде распространился слух о том, что русские будут штурмовать Дейр-эз-Зор, чтобы отомстить за русских, взятых нами в плен. Сначала мы смеялись над русскими, потом ненавидели. А потом стали просто бояться», — пояснил Али.

По его словам, в конечном итоге все боевики ИГ стали бояться русских. При этом русские наводили ужас даже на террористов-смертников, которые пытались атаковать их позиции, используя так называемые «шахид-мобили». Али отметил, что ни одному из смертников не удалось достичь поставленной цели, так как все заминированные автомобили уничтожались до того, как успевали приблизиться к позициям русских.

«В Дейр-эз-Зоре братья три раза пытались атаковать маленький дом, в котором засели русские. Но не смогли до них добраться. Ни одна машина со взрывчаткой до дома не доехала. Русские все их уничтожили. Если окажешься на том месте, то увидишь – они там до сих пор лежат сгоревшие», — добавил он.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором раскрываются связи США с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании и поддержке ИГ.

В первой части расследования рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой ИГ.

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против боевиков ИГ в Сирии, а также героизму русских в борьбе с радикальными исламистскими группировками на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.