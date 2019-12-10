Глава Приднестровья назвал условие, при котором готов провести референдум о вхождении в РФ

— 220 тысяч граждан России и 100 тысяч граждан Украины живут в Приднестровье вместе на относительно небольшой территории. На ваше население как-то транслируется русофобская политика на Украине, или удается сохранять межэтнический мир?



— То, что происходит между Россией и Украиной, — конечно, трагедия. Трагедия европейского масштаба, а может быть и мирового. Не все на Украине русофобы — в этом я уверен. Там очень много людей абсолютно близких по духу к России. Есть, конечно, и антироссийски настроенные националисты, к сожалению.



Что касается ПМР, мы — многонациональное государство. Поэтому я не раз уже говорил и повторю — приднестровцы не должны быть заложниками отношений между Россией и Украиной. Совсем недавно у России и Украины были вполне дружеские отношения, теперь скорее враждебные. Но потом опять наступит период дружбы. А мы считаем, что надо выстраивать последовательную политику, не отказываясь от конструктивных отношений ни с Россией, ни с Украиной. И мы будем стараться выстраивать эти отношения.



В Приднестровье проживают представители 72 национальностей. В основном это русские, украинцы, молдаване — примерно по трети. Но есть и гагаузы, болгары, евреи, немцы, поляки и так далее. Обучение у нас происходит на трех официальных языках — русском, украинском, молдавском. При этом молдавский язык у нас на кириллице, как это и было исторически.



Кстати говоря, именно в Приднестровье сохраняется настоящий молдавский язык, поскольку в Молдавии он повсеместно вытесняется румынским. То есть молдаване у себя на родине теряют свой национальный язык, что катастрофично для культуры народа.

