Валерий Пономаренко прокомментировал свадьбу Петросяна и его молодой избранницы

Москва, 9 декабря. Известный российский пародист Валерий Пономаренко заявил, что приветствует «любой брак в России», комментируя свадьбу своего коллеги по юмористическому цеху Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой.

«Я приветствую любой брак в России, когда нормальный брак — он и она сочетаются браком. Я подчеркиваю, он и она. Не он и он, не она и она, а именно он и она. Я все эти браки приветствую, тем более Евгения Вагановича», — заявил работавший под руководством Петросяна в «Кривом зеркале» Пономаренко «Пятому каналу».

Пародист уверен, что новая ячейка общества, создаваемая даже взамен утраченной, «может только приветствоваться».

Напомним, о свадьбе 74-летнего юмориста его 30-летней избранницы стало известно 9 декабря. В своем Instagram новая супруга Петросяна опубликовала фото со свадебным букетом пионов и написала, что счастлива быть теперь уже не любовницей юмориста, а его законной женой.

Со своей предыдущей супругой, коллегой по сцене Еленой Степаненко Петросян развелся в 2018 году. Пара разошлась со скандалом, вслед за разводом потянулся судебный процесс. Юморист жаловался на устроенный экс-женой беспредел, сетуя, что та не пускает его в собственную квартиру.

Некоторые СМИ сообщали, что семья распалась из-за Брухуновой, которая стала новой возлюбленной юмориста. Однако сам он эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Отвечая на вопросы журналистов, ранее не комментировавший бракоразводный процесс Петросян заявил, что ему не за что оправдываться и уточнил, что проблемы в семье начались давно. По его словам, на момент расставания пара уже фактически жила раздельно.