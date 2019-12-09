РФ может делиться своим опытом в сфере антидопингового законодательства, заявил Колобков

Москва, 9 декабря. Россия может делиться своим опытом в сфере спортивного антидопингового законодательства. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналист ФАН спросил министра, нуждается ли система международного спорта в реформах.

«Есть много предложений [касательно реформ] по линии ЮНЕСКО, много вопросов к конвенции, ко всем процедурам международного спорта, которые существуют. МОК создал организацию для организации тестирования спортсменов, так как существующая система несовершенна. Мы часто поднимали следующие вопросы — пока на них не можем получить ответы. Почему тестированием проб занимаются не только антидопинговые организации, но и частные лаборатории? Почему в заседаниях МОК принимают участие представители антидопинговых организаций? Много есть вопросов, на которые нужно давать ответ. Я обладаю достаточным опытом в сфере борьбы с допингом. Я считаю, мы можем делиться нашим опытом в этой области законодательства», — ответил Павел Колобков.

Министра спорта РФ также спросили, насколько хартия МОК воспринимается относительно кодекса WADA. Колобков ответил, что основополагающей для России была хартия МОК, однако сейчас кодекс Всемирного антидопингового агентства становится более важным.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Выступить на Олимпийских играх в Токио и Паралимпиаде смогут только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.