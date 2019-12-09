Граждане Сирии в Даръа получили гумпомощь от фонда имени Кадырова

Дамаск, 9 декабря. Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Даръа. Жители населенного пункта Шейх-Мискин получили продовольственные наборы, собранные при участии фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.

Порядок и безопасности во время гуманитарной акции обеспечивала военная полиция РФ, отряды которой постоянно присутствуют на территории Даръа. Жители городка получили продовольственные наборы, в которые входили мука, сахар, рис, сгущенное молоко и чай. Кроме того, подарки от фонда имени Ахмата Кадырова получили местные школьники – рюкзаки для книг и тетрадей. Часто рюкзак – настоящая роскошь для учащихся сирийских школ.

Параллельно с раздачей гуманитарной помощи в российские военврачи оборудовали в Шейх-Мискине полевой госпиталь и открыли прием для нуждающихся сирийцев. Чаще всего во время гуманитарных акций российские врачи помогают местным жителям справиться с простудными заболеваниями, иногда – с плохо зажившими или свежими переломами.

В ходе гуманитарной акции российские коллеги подарили ветерану Сирийской арабской армии инвалидную коляску – он пострадал в ходе боевых действий против террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ). Акция в Шейх-Мискине привлекла внимание сирийских журналистов.

Напомним, с начала процесса урегулирования в Сирии российские военные провели более 2,2 тысяч гуманитарных акций, распределив около 3,8 тысяч тонн продовольствия и иных гуманитарных грузов. География гуманитарных акций постоянно расширяется – после начала операции САА на северо-востоке Сирии первая гумпомощь от России была доставлена в провинции Ракка и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.