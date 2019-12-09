Главные новости 9 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 9 декабря.

Источник из окружения Евгения Петросяна заявил о прошедшей свадьбе юмориста и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Петросян взял замуж 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.

Эксперт Алексей Шукуров назвал реальную цену монеты, которую петербуржец продает за миллиард рублей на портале «Авито». Эксперт назвал реальную стоимость монеты, которую петербуржец продает за миллиард рублей.

Жители республик Северного Кавказа оказались лидерами рейтинга здорового образа жизни. Стало известно, в каких регионах России жители пьют и курят меньше всех.

РФ не собирается пересматривать минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате». СМИ узнали о жесткой позиции России перед саммитом в Париже.

Эксперт посоветовал прогревать автомобиль до минуты летом и около двух-трех минут зимой. Эксперт рассказал, как нужно прогревать автомобиль зимой.

Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» объявили имя победительницы, ею стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи. «Мисс Вселенной» стала представительница ЮАР.

ГУ МЧС России предупредило жителей Петербурга о неблагоприятных погодных явлениях, ожидающихся в ночь на понедельник. Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург.

В Удмуртии 13-летний подросток с ДЦП погиб от переохлаждения в квартире, в которой находилось тело его скончавшейся матери. Подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери в Удмуртии, сообщили СМИ.

От проведения новогодних корпоративов отказались 18% компаний, 40% организаций отпразднуют завершение года в ресторанах. Эксперты рассказали, как российские компании будут проводить новогодние корпоративы.

Глава правительства Украины Алексей Гончарук рассказал о плане реинтеграции Донбасса на телеканале «1+1». Премьер Украины Гончарук раскрыл суть плана Киева по реинтеграции Донбасса.