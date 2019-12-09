Сирия новости 9 декабря 19.30: Турция возвращает беженцев в Сирию, курдские боевики несут потери в Ракке

Сирия, 9 декабря. Турция возвращает беженцев в Сирию. Курдские боевики лишились техники в Ракке. Сирийская армия обстреливает в ответ джихадистов на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы.

Курдские вооруженные группировки: в Ракке в результате поджога потеряли несколько едениц боевой техники и автомобилей.

ВС Турции и союзные силы: приступили к размещению возвращенных из Турции сирийских беженцев на северо-востоке в Рас-аль-Айне и Тель-Абъяде.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) в городе Карак аль-Шарки неизвестные совершили нападение у контрольно-пропускного пункта на военнослужащего из частей военно-воздушной разведки ВВС Сирии. Информации о пострадавших не поступало. По данным источника, с июня 2019 года общее количество нападений неизвестных на представителей официальной власти, армии и на бывших членов вооруженной оппозиции в Даръа достигло 201. Среди них 139 инцидентов были с летальным исходом, в числе убитых 22 мирных жителя, 69 представителей власти, САА, 26 убитых были членами «Южного фронта» и аффилированных группировок, которые поддержали в 2018 году перемирие с Дамаском.

Провинция Ракка

Неизвестные подожгли военную технику и автомобили, которые принадлежали боевикам так называемых отрядов внутренней безопасности SDF «Асайиш». В результате «Демократические силы Сирии» (SDF) потеряли несколько автомобилей и бронетехнику. Как сообщает новостной портал Al Habour 21, поджог был инициирован в столице города Ракка в районе Аль-Тахна. Ответственность пока что не взяла на себя ни одна из группировок. Пожар был потушен совместными усилиями местного населения и пожарной команды добровольцев.

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения САА обстреливают из тяжелого вооружения окрестности деревни Кастун на западе провинции Хама, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_su). В западной части провинции сирийская армия открыла огонь по опорным пунктам боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Майдан-Казаль и у деревни Шарка.

Подразделения правительственных сил, дислоцированные у военного лагеря Джурин, нанесли прямой ракетный удар по укрепрайонам джихадистов в районе поселка Ас-Сармания и в районе высот Дувейр аль-Акрад и в долине Аль-Габ. Сведений о потерях радикалов в живой силе или технике пока не поступало.

Провинция Хасака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале работ по перемещению миллиона сирийских беженцев, находящихся на территории Турецкой республики, в город Телль-Абъяд в провинции Ракка, и в Рас-аль-Айн в Хасаке. В своём заявлении Эрдоган обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний по финансовой поддержке Турции в вопросе с беженцами, а также подчеркнул, что беженцы будут перемещены в города, находящиеся под полным контролем турецкой армии и протурецкого ополчения, как передает новостное агентство Anadolu.

Напомним, что 9 октября Анкара объявила о начале операции против курдских радикалов «Источник мира», главной задачей которой являлось обеспечение и поддержание безопасности в приграничной зоне на глубине 30 километров. На данной территории планировали разместить два миллиона сирийских беженцев, которые получили убежище в Турции.