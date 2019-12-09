Генсекретарь Федерации бокса РФ раскритиковал решение WADA по России

Москва, 9 декабря. WADA совершило ошибку, отстранив Россию от участия в международных соревнованиях. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Он назвал решение WADA глупым. Кремлев считает, что нужно разбираться с отдельными спортсменами, если нарушения кодекса Всемирного антидопингового агентства были.

«Видно, что [решение] ангажировано. Их задача была не разобраться со спортсменами, а обвинить страну. Я не понимаю, что они будут делать, если Россия не будет принимать и проводить соревнования», — сказал Умар Кремлев в комментарии телеканалу «360».

Он обратил внимание на то, что очень мало стран имеют большой опыт проведения международных соревнований и хорошие условия для организации спортивных мероприятий такого уровня. Генсекретарь Федерации бокса РФ считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) должен отметить решение WADA. Кремлев добавил, что российским спортсменам не стоит ехать на соревнования под нейтральным флагом.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Выступить на Олимпийских играх в Токио и Паралимпиаде смогут только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.