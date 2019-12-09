ФБР усилило давление на россиян, проживающих в США

Вашингтон, 9 декабря. Федеральное бюро расследований США усилило давление на россиян, проживающих в Америке. Об этом в понедельник сообщил неназванный источник ТАСС в министерстве иностранных дел.

«ФБР усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности. В июле 2018 года только за свой российский паспорт была арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм», — отметил он.

Сотрудник МИД также подчеркнул, что американские спецслужбы продолжают похищать российских граждан в других странах. С прошлого года было зафиксирована 53 подобных инцидента.

Напомним, что в октябре Мария Бутина вернулась в Россию после частичного отбытия назначенного ей срока. Девушка стала фигурантом уголовного дела по обвинению в политическом лоббизме без регистрации иностранного агента. В апреле американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы, однако через несколько месяцев освободил и депортировал в Россию.

Бутина сперва решила подать апелляцию на решение суда, однако затем отозвала свое заявление, поскольку могла вновь стать обвиняемой и получить 15 лет лишения свободы. Она напомнила, что пошла на сделку со следствием, чтобы сократить себе срок, а это лишает ее возможности оспаривать решение суда. Вернувшись на родину, девушка заявила, что готова вернуться к общественно-политической работе. Она также получила приглашение войти в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.