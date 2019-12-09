Приспешники Навального заплатят за клевету в своем «расследовании»

Санкт-Петербург, 9 декабря. Королевский районный суд обязал сотрудницу штаба скандального блогера Алексея Навального Ольгу Гусеву выплатить 50 тысяч рублей по делу о клевете, говорится в Telegram-канале «Адвокат Горгадзе».

Адвокат и член Общественной палаты России Шота Горгадзе в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что «навальнята» оклеветали его клиентку, замдиректора по АХЧ гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елену Орлову и не посчитали нужным принести извинения за свое лживое «расследование». По словам Горгадзе, в иске Орлова просит суд признать не соответствующими действительности сведения, которые распространил штаб Навального, и компенсировать моральный вред. Дело в том, что соратники Навального голословно обвинили женщину в «препятствовании» предвыборной кампании и опубликовали в Сети ее персональные данные, но при этом использовали фото другого человека.

Позже на почту Орловой посыпались угрозы и оскорбления. Посчитав действия штаба скандального псевдооппозиционера и его приспешницы порочащими ее честь и достоинство, Орлова обратилась в правоохранительные органы и подала иск с требованием о компенсации морального вреда со стороны навальнистов.