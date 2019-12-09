Медведев заявил о необходимости обжаловать решение WADA

Москва, 9 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. В течение четырех лет сборная России не сможет выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

«Российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — сказал Медведев.

Премьер-министр РФ также добавил, что решение WADA является очередным проявлением «антироссийской истерии», которая продолжается на протяжении последних нескольких лет.

«Все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», — отметил Медведев.

Глава правительства РФ подчеркнул, что в российском спорте действительно существуют проблемы с допингом, однако действия WADA вызывают массу вопросов.

«В нашем спортивном сообществе существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — отметил председатель правительства.

9 декабря исполкома WADA поддержал решение о несоответствии Российского антидопингового агентства кодексу. У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой будет принимать Спортивный арбитражный суд.