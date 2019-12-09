Кузнецова призвала исследовать влияние информационного поля на психическое здоровье детей

Необходимо провести исследование того, как информационное поле влияет на психическое здоровье детей. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

В понедельник в Госдуме прошел круглый стол, посвященный вопросам психического здоровья несовершеннолетних. На встрече обсуждались причины возникновения соответствующих проблем, а также методы их предотвращения.

— Анна Юрьевна, в ходе дискуссии неоднократно говорилось о возможном негативном влиянии на детей со стороны СМИ и Интернета. Как вы считаете, нужно ли провести соответствующее исследование?

— Сейчас я предложила [провести такую работу], так как от самих экспертов прозвучала позиция тревоги в отношении того, какое информационное пространство окружает наших детей, как оно влияет на них. Оно достаточно интенсивное, агрессивное, объемное. Я предложила — давайте изучим, чтобы не быть голословными. Давайте изучим, как информационное поле, которое окружает нашего ребенка, влияет на формирование его психики.

Только после этого сделаем выводы о вреде, о том, как необходимо ребенку выстраивать навигацию в этом информационном поле, какие ребенку нужны навыки для того, чтобы уметь ориентироваться безболезненно для своей психики в этом информационном потоке. Тогда, я думаю, у нас будут очень четкие и конкретные меры, а не переливание из пустого в порожнее.

— Если мы все-таки говорим о действиях со стороны государства, можете привести пример? Какая работа ведется прямо сейчас?

— Мы знаем, например, что министерство просвещения поручило подготовить проект воспитательных программ, который будет опробован: пилот проведут в некоторых регионах России. Речь идет об организации воспитательных работ в образовательных организациях. Это тоже шаг к тому, чтобы выстроить навигацию для наших детей в этом огромном информационном и не только пространстве — в этом мире.

— Подобного рода работу необходимо совмещать с исследованиями, научными и точными данными?

— Безусловно, важно, чтобы мы не стреляли из пушки по воробьям и не бегали за бесконечными ограничениями, запретами, излишним урегулированием, а просто направляли ребенка туда, куда ему надо идти.

— Сегодня говорили о необходимости ужесточения законодательства, в том числе положений о лишении родительских прав. Что вы думаете по этому поводу?

— Очень важно работать на опережение, на профилактику. Настоящая профилактика — это здоровье здоровых.

— То есть нужно, в том числе, работать и с благополучными семьями?

— Да, для того чтобы они не скатились до той ситуации, когда ребенка нужно отбирать. Для этого сегодня нужно прикладывать гораздо больше сил. У нас до сих пор не принят закон о поддержке многодетных семей, мы о нем говорили уже давно. И многими он уже поддержан. Надеемся, на его скорейшее принятие. Вопрос поддержки и сопровождения семьи — это вопрос, в том числе, и доверия к той помощи, которую предлагает государство.

— Что вы имеете в виду?

— Если государство будет приходить с функцией контроля, то к нему никогда не обратится семья, даже если у них будет вообще все плохо и самая последняя стадия кризисной ситуации. Поэтому очень важно, чтобы государство шло с функцией поддержки в семью, а семья видела профессионализм этой поддержки. Кстати, к теме развития психиатрической службы, психологической помощи — это тоже напрямую относится. К сожалению, мы сталкиваемся с очень страшными порой прецедентами, когда семье можно было помочь, и все можно было бы сделать, но случилась беда.

— Например?

— Не так давно — Краснодарский край. Здесь, к сожалению, вовремя не распознали беду, но ребенок, слава богу, выжил. В страшном состоянии ее нашли в выгребной яме, в туалете — избитую, измученную. По совокупности статей, в том числе 105-й — покушение на убийство, пойдет. И уже задержан подозреваемый. Те условия, в которых жила девочка, давно требовали быстрого и срочного вмешательства социальных служб. Самого кардинального [вмешательства], которого, к сожалению, не оказалось.

Напомним, 2 декабря на сайте омбудсмена РФ появилась информация о том, что на одном из хуторов Новокубанского района в яме уличного туалета была найдена девочка. Ребенок пропал 17 ноября, однако, заявление о пропаже было подано бабушкой только 19 числа того же месяца.