В Париже проходят переговоры в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе с участием президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии. Встреча проходит в Елисейском дворце — резиденции главы Французской Республики Эммануэля Макрона.

В ожидании прибытия глав государств журналисты из разных стран расположились на улице напротив дворца. Интересно было наблюдать за украинскими корреспондентами. Закончив съемку видеорепортажа на мове (украинском языке), они в общении со своими же украинскими коллегами тут же переходили на русский.

Вскоре к ним подошли пять украинских националистов. Один из ни представился Максимом Жориным и начал рассказывать украинским телеканалам, что в Париже и во всех областных центрах Украины проходят акции с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не допускать никаких уступок России. Радикал заявил, что выборы в Донбассе должны пройти после возвращения украинского контроля над границей с Россией, что в Донбассе не должно быть никакой народной милиции и амнистии. То, что это полностью противоречит Минским соглашениям, националиста не волновало.

Затем выступил «ветеран АТО» (так называемой «антитеррористической операции» Киева против республик Донбасса) Владимир Казачко, который заявил, что Зеленский должен требовать от президента РФ Владимира Путина возвращения не только Донбасса, но и Крыма, а также выплаты компенсации.

(Напомним, Крым воссоединился с РФ весной 2014 года по результатам референдума; как неоднократно подчеркивали в Москве, это произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН).

Так что Казачко явно перепутал четырехстороннюю встречу в «нормандском формате» с тоже четырехсторонней встречей Карлсхорсте (восточной части Берлина) — где в ходе Второй мировой войны Германия подписала полную и безоговорочную капитуляцию.

Все время, пока два «патриота» Украины излагали свои бредни украинским журналистам, за их спинами два других радикала держали украинский флаг. Затем один из участников перфоманса выхватил сине-красно-белый флаг и быстро его разорвал. Судя по энергичному посылу, хулиганы явно хотели разорвать флаг России, но в спешке перевернули полотнище, так что получилось, что они разорвали флаг Сербии.

После этого националисты развернули большой транспарант с обращением к своему президенту Владимиру Зеленскому:

«Не капiтулюй Путiну! Ти ж не лох!».

Так я узнал, что в украинский язык заимствовано из русского слово «лох».

Правда, транспарант был развернут не больше минуты. Появился десяток полицейских, и радикалы поспешно убрали и транспарант, и украинское знамя. После этого они еще давали интервью украинским СМИ, но журналисты из других стран ими не заинтересовались: страшно далеки были их высказывания от действительности.

После этого радикалы стали одаривать присутствующих листовками с портретом Владимира Путина на красном фоне и надписью на английском и французском языках: «Россия воюет не с Украиной, Россия воюет с Европой».

Так как листовки никто не брал, большую их часть националисты бросили на асфальт. Замусорив парижскую улицу, горе-патриоты пошли «биться за вильну Украину» в другое место.

Подробнее о том, как в Париже проходит встреча в «нормандском формате», следите по материалам Федерального агентства новостей.