Американская демократия — идеальная маска для власти корпораций

В конституции практически каждого государства, которое претендует на статус «демократического», написано, что источником власти является народ. Оригинальный текст Конституции США написан именно от имени народа этой страны. Однако если мы более детально посмотрим на то, как принимаются решения в высших эшелонах власти, как формируются цели и задачи американской геополитики, а также из каких приоритетов верстаются бюджеты, то внезапно станет более чем очевидно, что интересы народа вообще не имеют никакого влияния на власть. Американские компании с помощью лоббизма маскируют свои частные интересы под государственные. Коррупция и растраты госбюджета не такое редкое явление в американской политике.

Лоббизм по-американски

По факту, законодательная, а в некоторых случаях и исполнительная, власть США обслуживает интересы кучки транснациональных корпораций, которые используют территорию страны и самих американцев как один из ресурсов для получения прибыли.

В администрации президента США Дональда Трампа, как отметил политик Эрик Липтон в интервью The New York Times, можно наблюдать «слияние интересов частного бизнеса с государственными делами».

«Мы достигли апофеоза сосредоточенного богатства, управляющего правительством в своих интересах, — кабинет Трампа имеет больше богатства, чем одна треть американских домохозяйств, и Карл Икан (американский предприниматель. — Прим. ФАН) богаче, чем все они вместе взятые», — подчеркнул Липтон.

Стоит отметить, что в США существует вполне легальный институт оплаты лоббистов. Иначе говоря, за определенную сумму тот или иной парламентарий берет на себя обязательства отстаивать интересы той или иной компании, или группы компаний. Важно подчеркнуть, что в подобной ситуации законодателя не особо волнует тот факт, что интересы компании, которая ему платит, могут напрямую противоречить интересам рядовых американцев, благодаря голосам которых он и занимает свое место.

Так или иначе корпорации всегда влияли на политику США, как внутреннюю, так и внешнюю. Корпорации получали прибыль от войн, которые США вели и ведут по всему миру. Корпорации продавливают международные торговые соглашения и введение протекционистских мер, чтобы открыть для себя новые рынки и защитить свои интересы. И если в период противостояния США и СССР они играли пусть и важную, но второстепенную роль, то сейчас они играют первую скрипку.

На данный момент понятия лоббирование и коррупция в США трудно различить. За прошедший век американцы привыкли к тому, что выходцы из крупных корпораций идут в политику, а по истечению своих полномочий парламентарии уходят на работу в корпоративные структуры. Бизнес и власть настолько тесно сплетены, что в этой системе уже нет места интересам простых американцев. Все, что им остается, — это платить налоги, голосовать за тех, кого выдвигают во власть магнаты, и наблюдать за ними.

Как институт лоббирования противоречит понятию демократии

Как пишет издание The Atlantic, корпорации тратят около $2,6 млрд в год на лоббистскую деятельность, а это больше чем $2 миллиарда, которые заложены на финансирование Палаты представителей ($1,18 миллиарда) и Сената ($860 миллиона). При этом расходы на лоббизм стали превышать объединенный бюджет Палаты представителей и Сената в начале 2000-х годов.

Сегодня происходит эволюция бизнес-лоббизма и его невероятная трансформация в американской политике за последние 40 лет. Компании теперь все чаще привлекают правительство в качестве партнера, стремясь увидеть, что страна может сделать для них. Отметим, чтобы добиться такого успеха, лоббистам пришлось пойти против давно укоренившегося в корпоративных советах директоров представления о том, что политика — это необходимое зло, которого следует по возможности избегать. Для понуждения корпораций инвестирования в политику лоббисты должны были убедить компании, что Вашингтон может быть центром прибыли. Они должны были убедить их, что лоббирование — это не только отдаление правительства, но и сближение с ним.

Как корпорации превратились в ведущих политических игроков

В статье издания Bussines Insider указываются негативные последствия роста лоббистской деятельности в США. Так, демократия теряет свою возможность решать крупномасштабные проблемы. Активная лоббистская деятельность формирует среду политики, где интересы одних ставятся выше, чем интересы других.

Кроме того, плотная и конкурентная лоббистская среда очень затрудняет любое крупное изменение политики. В политической игре участвуют все больше субъектов, а каждая попытка изменить политику вызывает все больше призывов со стороны большего числа голосов. Для того, чтобы любое крупномасштабное изменение произошло, лоббирование, как правило, должно быть односторонним. При этом только крупные корпорации извлекают выгоду из статуса-кво.

Также переполненная политическая среда может затруднить принятие законодательных решений в целом. Законодательство становится более сложным. По словам социолога Стивена Телеса, тенденция несет сложность и несогласованность для политики.

«Лоббизм затрудняет нам понимание того, что именно делает это правительство», — сказал он.

Поэтому чем сложнее все становится, тем больше преимуществ это дает лоббистам, стремящимся влиять на принятие решений.

Корпорации, монополии и коррупция

На одном американском портале исследуется вопрос о том, когда американский лоббизм превращается в коррупцию. По словам автора, когда корпорации осуществляют публичную власть либо посредством монопольного контроля над рынком, либо посредством участия в поддержке чиновников, то они несут те же обязанности, что и все, кто осуществляет государственную власть. Поэтому теоретически мы должны называть корпорации коррумпированными, так как они эгоистично осуществляют государственную власть, ставя свои собственные интересы выше интересов общества. Поскольку они делают «легальную» коррупцию менее вероятной, то глобальные антикоррупционные кампании должны развивать антимонопольное законодательство и законы о финансировании кампаний.

Корпоративные монополии США являются результатом правовых ограничений, которые позволяют чрезмерно концентрировать частную власть, а также ограничивают свободу моральных действий должностных лиц и директоров. Таким образом, они создают непреодолимые стимулы для использования государственной власти в корыстных целях. В отличие от небольших компаний, которые имеют ограниченные возможности для коррупции, крупные корпорации, в определенном размере и с достаточной властью, созданы для коррупции.