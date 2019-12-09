Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате наследства

Москва, 9 декабря. Сестра бывшей солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске Наталья рассказала, как телеведущий Дмитрий Шепелев, гражданский муж певицы, отреагировал на ее болезнь.

По ее словам, Шепелев «тщательно готовился» к смерти известной исполнительницы и оформил доверенность на распоряжение ее деньгами. Девушка обвинила телеведущего в растрате средств Фриске.

«Подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от жанниных счетов были у него. Жанна лежала в Германии, а нам ее продюсер звонил: «Заберите у него карты». А он просто по 20 миллионов снимал», — вспомнила сестра певицы.

Она подчеркнула, что может подтвердить сказанное выписками с банковских счетов. При этом разбирательства с Шепелевым она продолжать не собирается.

Как пишет «Царьград», с обвинениями в адрес гражданского супруга исполнительницы выступил и ее отец Владимир. Он заявил, что зять «растратил наследство» Платона — общего сына Фриске и Шепелева.

«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные?» — возмутился отец Фриске.

По его словам, Шепелев списал с банковских счетов более шести миллионов.

Напомним, Платон родился у звездной пары в апреле 2013 года. Еще во время беременности Фриске узнала о страшном диагнозе — раке мозга. Сразу после рождения ребенка артистка стала лечиться в различных клиниках, однако ее жизнь не удалось сохранить. Знаменитой певицы не стало 15 июня 2015 года, она умерла в своем доме в подмосковной Балашихе.

Платона теперь воспитывает его отец. Как рассказывали многие знакомые семьи Фриске, Шепелев не ладит с родителями погибшей возлюбленной. Певица Анна Семенович считает, что будущая жена телеведущего Екатерина Тулупова должна повлиять на его непростые отношения с родными Фриске. Сейчас Платон не общается с бабушкой и дедушкой.