Россияне назвали героями Отечества Жукова и Шойгу

Москва, 9 декабря. Георгий Жуков, Александр Суворов и Сергей Шойгу попали в первую тройку рейтинга героев Отечества по версии россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентов попросили сказать, кого из российских военных различных эпох они считают героями Отечества. Они отвечали на открытые и закрытые вопросы: в первом случае нужно было самостоятельно назвать имя человека, во втором — выбрать персону из предложенного списка.

Прежде всего героем россияне считают Георгия Жукова. Его имя при ответе на вопрос без предлагаемых вариантов назвали 37% граждан.

Каждый пятый житель страны (или 19% респондентов) ответил, что считает героем Отечества действующего министра обороны России Сергея Шойгу.

Помимо Жукова и Шойгу в топ-5 названых россиянами героев вошли Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%).

Также часть респондентов назвала имена Иосифа Сталина, Ивана Конева, Александра Лебедя и Александра Невского.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков стал лидером всех вариантов опроса. Наибольшее число респондентов выбрали его в том числе из списка предложенных кандидатур. Чаще всего его имя называли граждане от 60 лет, отметили социологи.

Другой проведенный ВЦИОМ опрос показал, что большинство россиян поддерживают существование в стране «партии власти». Жители страны выступили за политическое устройство, при котором доминирует одна партия.

Портал «МИР24» ранее сообщал, что среди главных качеств «героя нашего времени» более трети жителей страны назвали справедливость и честность, а также отметили доброжелательность, вежливость, активность, инициативность и образованность.