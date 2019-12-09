Зеленский не сможет морочить голову Меркель и Макрону, как это делал Порошенко

Ведущие киевские политологи поделились своими прогнозами по поводу встречи в «нормандском формате», которая завершилась 9 декабря в Париже. Официально итоги встречи еще не подведены. Как сообщил политолог Кирилл Молчанов, президент Владимир Зеленский может либо превратить этот саммит в «ключ к решению самых острых проблем Украины», либо уничтожить весь конструктив и продолжить саботировать все договоренности, подобно его предшественнику Петру Порошенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

По мнению кандидата политических наук Кирилла Молчанова, «для президента Владимира Зеленского встреча в Париже носит эпохальный характер».

«Думаю, она может вообще разделить президентство Зеленского на «до» и «после», — заявил аналитик. — На Банковой возлагают очень большие надежды на эти переговоры, о чем говорил и сам президент Украины. При этом переговорная позиция страны на саммите, по сути, держится в секрете. Первые лица государства говорят о том, что «есть некий «план Б», «план В» и так далее. А их позиции по отношению к Минским соглашениям от 2015-го порой являются взаимоисключающими — от «неотвратимости «Минска-2» до «полной денонсации соглашений». Глава МИД [Вадим] Пристайко предлагал некий «кипрский сценарий» для Донбасса, а главный переговорщик от Украины Андрей Ермак и вовсе хотел «строить cтену на линии разграничения».

По мнению Молчанова, «все это не более чем страшилки», а на самом деле Зеленский будет пытаться продавить изменение очередности пунктов Минских соглашений (вроде — «сначала передайте Украине контроль над границей, а только потом проведем выборы в ДНР и ЛНР»).

«Также он наверняка попытается «купировать» масштаб законодательного предоставления непризнанным республикам особого статуса, специфику предоставления амнистии и так далее. С большой долей вероятности Россия на все эти предложения не согласится, — уверен аналитик. — А Франция и Германия ее в этом поддержат. Более того, Москва, Париж и Берлин всегда могут указать Зеленскому на то, что в октябре Киев сам подписал текст «формулы Штайнмайера», в котором никаких отклонений от «Минска-2» в принципе не предусмотрено».

Молчанов предположил, что на саммите стороны предпочтут «тактику маленьких шагов к миру».

«Думаю, что стороны с высокой вероятностью договорятся о прекращении огня, о новом обмене пленными, а также о разведении войск от линии разграничения еще в нескольких контрольных точках, — спрогнозировал эксперт. — Такие же болезненные вопросы, как порядок выборов в Донбассе, принципы проведения амнистии и предоставление республикам особого статуса, будут вынесены на рассмотрение в трехсторонней контактной группе, работающей в Минске».

По словам политолога, Зеленский не сможет морочить голову лидерам ФРГ и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону, как это делал в свое время его предшественник Порошенко.

«У действующего президента, в отличие от Порошенко, есть абсолютное большинство в парламенте. Поэтому все взятые на себя в Париже обязательства он способен имплементировать на практике, — подчеркнул эксперт. — Более того, он при желании волен вносить любые изменения в Конституцию Украины. Потому что во второй по численности фракции Рады «Оппозиционная платформа – За жизнь» заранее заявили, что безоговорочно одобрят любые позитивные законодательные изменения в отношении Донбасса. То есть, западным партнерам Зеленского предельно ясно, что в нынешней конфигурации украинского парламента «партия войны» не имеет решающего голоса. И кивать на «несогласный парламент» президент Украины, в случае чего, не сможет».

Главный вопрос, считает Молчанов, заключается в том, будет ли у Зеленского политическая воля на то, чтобы утвердить необходимые законодательные изменения по Донбассу, или он будет торговаться по каждому пункту «Минска-2», стремясь снять с себя «давление улицы» — сторонников «партии войны», которые еще 8 декабря собрались под офисом президента на Банковой.

«Практически уверен, что Москве и Киеву удастся добиться большого прогресса по новому транзитному соглашению, — заявил Молчанов. — Все понимают, что Украина нуждается в газе гораздо больше, чем Россия. А времени на то, чтобы отстаивать свою «твердую позицию», у нее практически не осталось. В целом, 9 декабря будет очень тяжелым днем для украинской делегации. И президент Зеленский может превратить ее в «ключ» для решения наиболее острых проблем Украины. А может, подобно Порошенко, уничтожить весь конструктив и продолжать саботировать все важнейшие процессы».

Молчанов отметил, что Зеленский, чтобы не быть обвиненным в «зраде», в преддверии саммита посылал различным группам избирателей разные месседжи.

«Для тех, кто выходил на «антикапитулянтский Майдан» и до сих пор находится на Банковой, президент говорил, что «никаких выборов до передачи Киеву контроля над границей не будет», — указал эксперт. — Или что вместо Народной милиции ЛНР и ДНР будет какая-то «муниципальная стража» с представителями ОБСЕ в составе. Но я уверен, что по факту ничего этого не будет. Потому что ни Москва, ни Берлин с Парижем ни на какое изменение Минских соглашений просто не пойдут. Поэтому Зеленский, скорее всего, подпишет итоговый документ саммита в том виде, в котором он будет предложен остальными участниками».

Политолог подчеркнул, что в состав украинской делегации в Париже взяли министра внутренних дел Арсена Авакова, которому по статусу там делать вроде бы нечего.

«Однако Аваков сегодня является уникальной фигурой на Украине: с одной стороны — он контролирует силовые органы, прежде всего, полицию и Нацгвардию. С другой — он неофициально контролирует «улицу», тех самых активистов «партии войны», которые стоят лагерем на Банковой. Поэтому он фактически должен прогарантировать лидерам, что никаких побоищ или инцидентов по окончании «нормандского саммита» не произойдет», — пояснил аналитик. — Если же, не дай бог, поздним вечером в Киеве начнутся какие-либо волнения или нападения на правительственные здания, то всем четырем лидерам будет, с кого за это спросить».

Молчанов убежден, что никаких перспектив у «антикапитулянтского Майдана» нет и не предвидится.

«Для того, чтобы очередной Майдан, которым грозит Порошенко власти, получил хоть какое-то развитие, нужна его мощная внутренняя поддержка, которой нет. Более 75% украинцев сегодня откровенно желают скорейшего наступления мира, — обратил он внимание. — Более того, ни один из западных политиков не сказал ни слова в его поддержку. То есть, никакой внешней легитимации у «майданщиков» тоже нет. Скорее наоборот — тот факт, что прямо перед саммитом МВФ одобрил новый транш для Украины в 5,5 миллиарда долларов, говорит о поддержке политики Зеленского на Западе».

По мнению Молчанова, попытками организовать на Украине новый Майдан экс-президент Порошенко просто пытается заработать себе дополнительные политические очки. А также — получить инструмент для торга, чтобы отвести от себя угрозу снятия неприкосновенности и «посадки» в тюрьму за многочисленные коррупционные преступления. Поддержавшие его правые радикалы тем самым пытаются «вырваться за рамки тех 2% поддержки населения, которые они получили на последних выборах». Но все эти попытки однозначно обречены на провал, заметил аналитик.

«Та внутренняя фронда, которую пытался собрать Порошенко в лице Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука, развалилась на глазах, — подчеркнул политолог. — Ни Юлия Владимировна, ни Вакарчук даже не пришли на «Майдан», не говоря уже о Банковой. Думаю, теперь всех этих людей будет тяжело собрать даже в одной комнате. Поэтому Зеленский должен четко понимать: если он хочет войти в историю как «президент мира», он должен спокойно двигаться по пути урегулирования конфликта, не оглядываясь на деструктивные силы. И время показать, каковы его истинные намерения, наступило для Зеленского прямо сейчас».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал переговоры «нормандской четверки» в Париже.