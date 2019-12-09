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Полиция Новой Зеландии оценила вероятность найти живыми оставшихся на острове Уайт-Айленд

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На новозеландском острове не осталось выживших после пробуждения вулкана

Веллингтон, 9 декабря. Полиция Новой Зеландии сообщила, что на острове Уайт- Айленд, вероятнее всего, не осталось выживших после пробуждения вулкана.

«Мы считаем, что на острове не осталось выживших. По убеждению полиции, все, кого можно было спасти, были эвакуированы с острова. Мы выясняем точное число погибших», — говорится на сайте полиции.

Ведомство отметило, что полицейский и спасательный вертолеты провели ряд разведывательных полетов, однако не зафиксировали никаких признаков жизни.

На данный момент подтверждена гибель пяти человек. Информация о новых погибших уточняется. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что жертвами разгула стихии могли стать как новозеландцы, так и иностранные туристы с круизного корабля.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что на острове в момент извержения вулкана находилось около 100 человек. Пятеро погибли, более 20 числятся пропавшими без вести. Новозеландские власти закрыли небо для полетов над островом, сообщает «Газета.ру». Отметим, что остров Уайт-Айленд является одним из самых популярных туристических мест.

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Источник: Полиция Новой Зеландии
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