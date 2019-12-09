Эксперт призвал не забывать о вкладе россиян в победу над ИГ в Сирии

Москва, 9 декабря. Россия внесла решающий вклад в победу над запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1 в Сирии, пока США, прикрываясь борьбой с этой международной угрозой, на деле поддерживала и помогала боевикам ИГ1. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило третий материал из серии публикаций, рассказывающих о ситуации в Сирии. Статья «Как русские заставили ИГИЛ1 бояться» посвящена россиянам в САР, боровшимся с терроризмом в стране. В рамках расследования, которое шло на протяжении пяти месяцев, журналисты собрали комментарии простых сирийцев, «Охотников на ИГИЛ» и бывших боевиков — все, так или иначе, говорили, что пока США поддерживали боевиков «Исламского государства», главной силой, которая действительно боролась с терроризмом, была Россия.

Военный эксперт Борис Рожин напомнил, что операции России против ИГ в Сирии начались в 2015 году. В 2016 году борьба с террористами интенсифицировалась, и освобождение Пальмиры стало первым громким успехом.

«Естественно, были в этой борьбе и неудачи – это потеря Пальмиры в конце 2016 года, это неудачное наступление на Табку летом 2016-го. Но это показывает, что противником были не «мальчики для битья», а сильная военная машина, которая громила местные армии Сирии и Ирака. И тем ценнее победа над противником, который сотрясал весь Ближний Восток», — сказал Борис Рожин в комментарии ФАН.

Эксперт отметил, что борьба с ИГ в Сирии привела к полному «коллапсу сил» террористов в Сирийской Арабской Республике, и боевики перешли к «обычной практике» террористической группировки. Рожин пояснил, что «Исламское государство» как группировка не исчезло, однако «квазигосударство», которое джихадисты собирались построить на территории Сирии и Ирака, было уничтожено военным путем.

«Россия сыграла здесь одну из решающих ролей, поскольку без тех ресурсов, которые она предоставляла, у сирийских и иранских союзников не было бы возможности сокрушить эту машину, которая выстраивалась несколько лет», — подчеркнул эксперт.

Борис Рожин также отметил существенный вклад российских ЧВК в уничтожение террористов в Сирии. Он подчеркнул, что люди, которые принимали непосредственное участие в операциях — в том числе и штурмовых, — тоже прокладывали дорогу к победе над терроризмом, которую Россия по праву считает своей.

«Этих людей забывать не следует. И я думаю, этот вклад рано или поздно признают и на официальном уровне, а памятники тем людям, которые погибли в Сирии ради этой победы, также появятся и в Сирии, и в России», — резюмировал Борис Рожин.

Более подробно о борьбе России с терроризмом в Сирии читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

Напомним, 25 ноября ФАН опубликовал первую часть своего расследования «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ», в которой рассказывается, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков занимался пропагандой для террористов. Также выяснилось, что Коротков работал с ИГ по заказу Михаила Ходорковского: знакомый сотрудника «Новой» рассказал, что деньги у того появлялись сразу после поездок на европейские форумы, организованные олигархом.

Во второй части расследования «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству» были представлены свидетельские показания, которые подтверждают участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.